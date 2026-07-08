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08 июля 2026 в 16:25

Появились новые детали жизни сгоревшего в Ростове мальчика

Сгоревший в Ростове мальчик дружил с компанией хулиганов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания, в которую входил заживо сгоревший мальчик, систематически устраивала хулиганские выходки в Ростове-на-Дону, и ее участники давно были на виду у местных жителей, сообщает Telegram-канал Don Mash. Так, около двух недель назад самый неугомонный из этой группы подростков совершил ложный звонок в службу спасения.

Он сообщил диспетчеру о пожаре в соседней квартире, причиной которого якобы стал забытый на плите чайник. В результате спасателям пришлось взламывать дверь впустую, не обнаружив ни дыма, ни огня. Незадолго до трагического случая, по словам очевидцев, те же самые ребята были замечены у аптеки, где они ловили голубей и с размаху бросали птиц в сторону работника фармацевтического учреждения.

Мать погибшего настаивает на том, что возгорание было преднамеренным. Женщина утверждает, что ее сын загорелся практически молниеносно, что, по ее мнению, свидетельствует о прямом воздействии легковоспламеняющейся жидкости. Она также сообщает, что в момент погрузки в карету скорой помощи мальчик несколько раз повторил, что его поджег знакомый ему человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону от полученных ожогов скончался 12-летний ребенок. Мальчик вместе со сверстниками проводил время, и в ходе игры дети небрежно обращались с горючим веществом. Один из подростков внезапно воспламенился, товарищи бросились сбивать огонь и пытались помочь. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу, однако медики его не спасли.

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