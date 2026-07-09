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09 июля 2026 в 11:56

Полиция задержала экс-полицейского, убившего родственников жены

Полиция Ростова задержала подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правоохранители задержали в Пролетарском районе Ростова бывшего полицейского, которого подозревают в убийстве трех родственников супруги, произошедшем в Таганроге, сообщает Telegram-канал Baza. Следователи уже работают с арестованным, полиция продолжает поиск отца мужчины. Правоохранители изучают, был ли он причастен к преступлению.

По версии следствия, экс-полицейский убил родственников жены из-за разногласий о разделе имущества при разводе. Силовики считают, что мужчина зарезал тестя ножом, а потом застрелил мать и бабушку супруги из охотничьего карабина «Сайга». После этого он скрылся на автомобиле. Полиция полагает, что в тот момент в машине также находился отец мужчины.

Подозреваемый работает директором автошколы. До этого он служил в правоохранительных органах. Жители Таганрога утверждают, что его уволили оттуда из-за скрытого преступления. По их словам, мужчина тяжело избил одного человека.

Ранее появилась информация, что супругой бывшего полицейского является депутат гордумы Таганрога Оксана Гончарова. Она возглавляла юридический отдел в автошколе мужа.

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