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09 июля 2026 в 11:40

Стало известно, кем является супруга полицейского-убийцы из Таганрога

Baza: супругой бывшего полицейского-убийцы оказалась депутат Гордумы Таганрога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женой бывшего полицейского, который устроил бойню в Таганроге, оказалась местный депутат Гордумы Оксана Гончарова, сообщил Telegram-канал Baza. По версии следствия, экс-правоохранитель застрелил родственников супруги. Сама женщина работала в таганрогском парламенте уже несколько лет.

Согласно данным издания, у супругов был совместный бизнес в виде автошколы. Оксана Гончарова возглавляла юридический отдел, а ее муж Евгений был директором. Во время развода у пары возник спор по поводу раздела имущества и определении порядка общения с детьми.

По итогам конфликта мужчина решил пойти на преступление. Согласно версии следствия, он убил родителей и бабушку своей жены. Сейчас бывший полицейский находится в бегах. В Таганроге объявили план «Перехват».

Ранее появилась информация о том, что преступление было совершено при помощи ножа и охотничьего карабина «Сайга». Подозреваемый убил мужчину ножом, а после застрелил женщин. Впоследствии он скрылся на автомобиле. Следствие считает, что в тот момент в машине с бывшим полицейским был его отец.

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