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09 июля 2026 в 11:03

Экс-полицейский жестоко убил трех человек в Таганроге

В Таганроге экс-полицейский убил трех человек после спора об имуществе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Таганроге Ростовской области бывший сотрудник полиции подозревается в убийстве родителей и бабушки своей супруги, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, мотивом преступления стал конфликт, связанный с разделом имущества во время развода.

По информации источника, злоумышленник до смерти забил ножом тестя, после чего переключился на женщин — их он расстрелял из охотничьего карабина «Сайга». После совершения преступления подозреваемый скрылся на автомобиле. Следствие полагает, что вместе с ним в машине находился его отец.

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в свою бывшую жену. Конфликт между бывшими супругами возник во время совместного распития спиртного. Причиной ссоры стали взаимные обиды, также мужчина опасался разоблачения перед своей нынешней возлюбленной. Пострадавшая получила травму головы, но осталась жива.

До этого в Москве пожилой мужчина нанес своей жене ножевые ранения. От полученных травм она скончалась. Вскоре после этого мужчина покончил с собой, и его тело было найдено рядом с телом погибшей супруги.

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