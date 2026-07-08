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08 июля 2026 в 16:13

Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по Украине

Макрон: новая встреча «коалиции желающих» по Украине состоится 13 июля

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новая встреча представителей стран «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже в понедельник, 13 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего на встрече обсудят поддержку Украины и совместные учения, сообщает ТАСС.

13 июля в Париже вновь соберется «коалиция желающих», чтобы обсудить борьбу с «теневым флотом», новую инициативу по наращиванию потенциала и мобилизации нашей промышленности в поддержку Украины, а также сделать ряд заявлений и запланировать совместные учения, — сказал Макрон.

Ранее в пресс-службе кабмина ФРГ сообщили, что главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции выступили за дальнейшее развитие сотрудничества между НАТО и Украиной. Совместное заявление было распространено по итогам встречи лидеров в Берлине. Участники переговоров подтвердили приверженность углублению партнерства между Альянсом и Киевом.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что дух североатлантического единства быстро исчезает, когда дело доходит до реального боя. В качестве примера он сослался на угрозы в адрес Калининграда со стороны представителя МИД одной из прибалтийских стран, который рассчитывал на поддержку НАТО.

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