Стало известно, сколько россиян отмечают День семьи, любви и верности Девелопер Винер: около трети россиян отмечает День семьи, любви и верности

Примерно треть россиян празднуют День семьи, любви и верности, заявил NEWS.ru сооснователь и совладелец группы «Родина» Антон Винер. По его словам, лишь пятая часть опрошенных граждан равнодушна к этому событию.

Около трети опрошенных россиян празднуют День семьи, любви и верности. Большинство участников исследования (52%) позитивно относятся к дате, хотя никак особенно ее не отмечают, а 18% равнодушны к этому празднику. При этом 42% респондентов считают главной ценностью в отношениях верность. На втором месте по частоте выбора оказались забота и поддержка (30%), на третьем — общность взглядов (18%). Страсть важна только для 10% опрошенных пар, — поделился Винер.

Он добавил, что около 60% участников исследования не способны простить измену своему партнеру. По словам девелопера, половина опрошенных приравнивает эмоциональную привязанность, длительные онлайн-переписки или частые встречи с другим человеком к физической измене. При этом, отметил эксперт, 38% воспринимают такое поведение как неприятное, хотя и не считают его предательством, и только 15% участников относятся к этому спокойно.

Условия жизни существенно влияют на благополучие семьи — так считают 58% участников исследования. Нерешенные бытовые вопросы постепенно подтачивают эмоциональную связь между людьми. Респондентам предложили на выбор назвать несколько причин ссор. Оказалось, что чаще всего поводом для разногласий в семьях становятся финансы (62%), распределение домашних обязанностей (55%) и недостаток личного пространства (41%). Также партнеры спорят из-за уборки (34%), разбросанных вещей (29%), разного режима сна (23%) и немытой посуды (20%), — резюмировал Винер.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в День семьи, любви и верности. По его словам, это будет не просто финансовая поддержка, но и знак, что государство ценит каждую российскую семью.