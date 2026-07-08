Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:34

Петербуржец не смог сдать на водительские права и попал под суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Санкт-Петербурга поймали на использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает Мойка78. На суде он заявил, что не смог самостоятельно сдать экзамен и поэтому решил приобрести поддельный документ.

Сообщается, что фигуранта остановили для проверки документов, в момент осмотра правоохранители заподозрили, что права ненастоящие. Экспертиза показала, что права изготовлены цветной струйной печатью, в то время как основу для настоящих изготавливают из специального лазероактивного пластика.

Суд назначил ограничение свободы на шесть месяцев. Теперь ему запрещено выезжать за границы муниципального образования, ходить на массовые мероприятия, а также менять место жительства, работы или учебы без разрешения.

Ранее сообщалось, что сотрудник Госавтоинспекции из Нового Уренгоя приобрел поддельные водительские права, чтобы принимать экзамены по вождению. По данным ведомства, благодаря ему права получили по меньшей мере 32 человека.

Регионы
Санкт-Петербург
суды
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.