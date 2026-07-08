Петербуржец не смог сдать на водительские права и попал под суд

Петербуржец не смог сдать на водительские права и попал под суд

Жителя Санкт-Петербурга поймали на использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает Мойка78. На суде он заявил, что не смог самостоятельно сдать экзамен и поэтому решил приобрести поддельный документ.

Сообщается, что фигуранта остановили для проверки документов, в момент осмотра правоохранители заподозрили, что права ненастоящие. Экспертиза показала, что права изготовлены цветной струйной печатью, в то время как основу для настоящих изготавливают из специального лазероактивного пластика.

Суд назначил ограничение свободы на шесть месяцев. Теперь ему запрещено выезжать за границы муниципального образования, ходить на массовые мероприятия, а также менять место жительства, работы или учебы без разрешения.

Ранее сообщалось, что сотрудник Госавтоинспекции из Нового Уренгоя приобрел поддельные водительские права, чтобы принимать экзамены по вождению. По данным ведомства, благодаря ему права получили по меньшей мере 32 человека.