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08 июля 2026 в 12:04

Ротвейлер едва не разорвал пятилетнюю девочку на детской площадке

В Санкт-Петербурге ротвейлер без намордника набросился на пятилетнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ротвейлер без намордника набросился на пятилетнюю девочку возле детской площадки в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его информации, ребенок гулял с мамой, которая везла коляску с новорожденным. В какой-то момент девочку внезапно атаковала собака.

Мать закрыла дочь собой, но девочка все равно получила множественные укусы — сильнее всего пострадала кисть левой руки. Сейчас она проходит лечение, получает курс прививок от бешенства и антибиотики. По словам очевидцев, владелец пса вел себя агрессивно и заявил, что это «его земля» и ходить здесь никто не должен.

Уточняется, что хозяин собаки держит как минимум двух ротвейлеров и использует их для охраны своего бизнес-центра. Еще в мае местные жители жаловались на постоянный лай и вой. Пострадавшая семья уже подала заявление в полицию.

Ранее юрист Тимур Маршани заявил, что выгул собак потенциально опасных пород без намордника может привести к штрафу в размере трех тысяч рублей. По его словам, в перечне 12 позиций, среди них питбульмастиф, американский бандог, волкособы и северокавказская собака, а также метисы этих пород.

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