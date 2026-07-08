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08 июля 2026 в 12:47

В России придумали, как вывести отечественную космонавтику на новый уровень

Инженер Чех предложил активнее развивать в России частную космонавтику

Установка ракеты «Союз-5» на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане Установка ракеты «Союз-5» на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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В России нужно активнее развивать частную космонавтику — именно это направление выведет страну в лидеры астрономических технологий, пишет ЕАН со ссылкой на инженера-конструктора и генерального директора гильдии «Рубежи науки» Илью Чеха. По его мнению, РФ достаточно сильно отстала от других участников рынка, в том числе Китая. По его словам, в КНР работают 62 частные компании по производству ракет.

Через 10 лет нам нужно строить обсерватории на Луне, а для этого нужны финансовые портфели, которые помогут это развивать. Государственный денежный ресурс слишком слабый по сравнению с другими участниками космического рынка, — подчеркнул Чех.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства России работают над созданием наземного аналогового комплекса, который позволит готовить космонавтов к работе на поверхности Луны. Развитием этого направления занимается Центр космической медицины и биологии ФМБА.

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