В России придумали, как вывести отечественную космонавтику на новый уровень Инженер Чех предложил активнее развивать в России частную космонавтику

В России нужно активнее развивать частную космонавтику — именно это направление выведет страну в лидеры астрономических технологий, пишет ЕАН со ссылкой на инженера-конструктора и генерального директора гильдии «Рубежи науки» Илью Чеха. По его мнению, РФ достаточно сильно отстала от других участников рынка, в том числе Китая. По его словам, в КНР работают 62 частные компании по производству ракет.

Через 10 лет нам нужно строить обсерватории на Луне, а для этого нужны финансовые портфели, которые помогут это развивать. Государственный денежный ресурс слишком слабый по сравнению с другими участниками космического рынка, — подчеркнул Чех.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства России работают над созданием наземного аналогового комплекса, который позволит готовить космонавтов к работе на поверхности Луны. Развитием этого направления занимается Центр космической медицины и биологии ФМБА.