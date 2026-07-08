Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 12:43

Раскрыты новые детали о застреленной под Киевом террористке из Монако

Подозреваемая в теракте в Монако законно въехала на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, погибшая после теракта в Монако, въехала на Украину законно, сообщает Государственная пограничная служба страны. По данным ведомства, при пересечении границы 1 июля не было оснований для задержания женщины или отказа ей во въезде.

Подозреваемая в совершении преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины на законных основаниях через один из пунктов пропуска, — уточнили в пограничной службе.

Взрыв самодельного устройства у жилого дома в Монако произошел 29 июня. В результате происшествия тяжело пострадали Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын получил легкие травмы. Инцидент стал первым подобным терактом в истории княжества.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков заявил, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могло быть организовано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По словам Полякова, произошедшее якобы выполнено в «украинском почерке».

Европа
Монако
Украина
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта
«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ
Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей
В НАТО намерены сдерживать усиление России
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.