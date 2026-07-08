Раскрыты новые детали о застреленной под Киевом террористке из Монако

Раскрыты новые детали о застреленной под Киевом террористке из Монако Подозреваемая в теракте в Монако законно въехала на Украину

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, погибшая после теракта в Монако, въехала на Украину законно, сообщает Государственная пограничная служба страны. По данным ведомства, при пересечении границы 1 июля не было оснований для задержания женщины или отказа ей во въезде.

Подозреваемая в совершении преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины на законных основаниях через один из пунктов пропуска, — уточнили в пограничной службе.

Взрыв самодельного устройства у жилого дома в Монако произошел 29 июня. В результате происшествия тяжело пострадали Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын получил легкие травмы. Инцидент стал первым подобным терактом в истории княжества.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков заявил, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могло быть организовано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По словам Полякова, произошедшее якобы выполнено в «украинском почерке».