Песков раскрыл, о каких преступлениях Киева Россия предупреждала Турцию

Москва на протяжении длительного времени систематически сигнализировала Анкаре о попытках украинской стороны нарушить работу газопроводной инфраструктуры, идущей из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает пресс-служба Кремля в МАКСе, он добавил, что страна уже принимает меры для снижения вероятности повреждения критически важных энергетических объектов.

Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому потоку», по «Турецкому потоку», — указал Песков.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок газопровода «Голубой поток». В компании отметили, что целью удара был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время специалисты устраняют последствия атаки БПЛА.

Кроме того, источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Он добавил, что Турция при необходимости скоординирует свои действия с Москвой.