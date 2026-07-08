Россиянам рассказали, как сохранить целостность квартиры при сдаче

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08 июля 2026 в 13:34

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Депутат Чаплин посоветовал составлять акт и делать фото при сдаче квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Никита Чаплин посоветовал составлять акт и делать фото помещения и мебели при сдаче квартиры в аренду. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что владельцам имущества также не стоит забывать и об уплате подоходного налога.

При сдаче квартиры обязательно составьте акт при заезде и еще один — при выезде. В нем фиксируется состояние жилья и имущества на момент передачи. Сделайте фото, как помещение и мебель выглядели до. Акт подписывается обеими сторонами. Если есть повреждения — их фотографируют и вносят в документ. Без него доказать, что арендатор что-то сломал, будет крайне сложно. Напомню, что собственник обязан уведомить налоговую о сдаче квартиры и платить НДФЛ — 13% от дохода. Если этого не делать, грозит штраф и пени, — предупредил Чаплин.

Он подчеркнул, что арендатор имеет право обратиться в МВД для временной регистрации по месту пребывания. По словам депутата, собственник не может препятствовать этому, если это не противоречит законодательству. Парламентарий также посоветовал уточнить, может ли владелец заходить в квартиру в отсутствие съемщика, например, для проверки исправности или замены батареек в счетчиках.

Также укажите, кто платит штрафы, если они придут на квартиру (например, за нарушение тишины соседями арендатора). Есть частые ошибки, которые я вижу. Первая — договор на салфетке. Не ленитесь, составьте нормальный документ. Вторая — отсутствие описи имущества. Спор о поцарапанном столе может испортить отношения и дойти до суда. Третья — игнорирование налогов. Рано или поздно налоговая узнает о сдаче через банки или соседей. Четвертая — доверие без проверки документов, — резюмировал Чаплин.

Ранее менеджер продуктов экосистемы СТД «Петрович» Никита Сотников заявил, что косметический ремонт может значительно ускорить сдачу квартиры в аренду. По его словам, в условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости состояние отделки часто играет решающую роль для потенциальных арендаторов.

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