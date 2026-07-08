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08 июля 2026 в 13:36

В Совфеде ответили, как работающим пенсионерам посетить диспансеризацию

Сенатор Мурог: работающим пенсионерам предоставляют два дня на диспансеризацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Работающим пенсионерам обязаны предоставлять два рабочих дня в год на прохождение диспансеризации, рассказал RT сенатор Игорь Мурог. Он отметил, что дни даются строго для медосмотров, их нельзя использовать в личных целях.

Дни [на прохождение диспансеризации] предоставляются с сохранением места работы и среднего заработка: для их оформления сотрудник подает письменное заявление, а работодатель издает приказ. При этом использовать дни можно в разные даты, согласовав их с работодателем, — сказал Мурог.

Сенатор подчеркнул, что работающий пенсионер также вправе ежегодно брать до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. По его словам, такая норма расширяет возможности для решения личных и медицинских вопросов.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров по итогам августовского перерасчета составит 470,28 рубля в месяц. С 1 августа в России будет проведен перерасчет страховых пенсий для граждан, официально работавших в 2025 году, при этом его размер ограничен тремя пенсионными баллами.

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