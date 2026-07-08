«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана Рютте назвал важным для всего мира разрушение ядерных возможностей Ирана

Разрушение ядерных возможностей Ирана важно для всего мирового сообщества, а новые удары США являются совершенно оправданными и абсолютно необходимыми, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Reuters, он охарактеризовал случаи, когда ряд стран НАТО не разрешил США использовать свои базы для ударов по Ирану, как единичные и изолированные инциденты.

Мы обсудили вчера Иран. Разрушение его ядерных возможностей, которое осуществляют США, важно для Израиля, для региона, для всего мира, — сказал генсек.

По его словам, 5 тыс. боевых вылетов было осуществлено с баз государств — членов альянса. В частности, аэропорт Бухареста на два дня закрывался для коммерческого авиасообщения. В этот момент Трамп перебил генсека, указав, что Великобритания и Испания отказали США в использовании своих военных баз. Рютте, однако, парировал, напомнив американскому президенту, что именно благодаря ему обе страны увеличили свои военные расходы.

Ранее Рютте заявил, что лидеры стран Альянса на саммите в Анкаре объявят о недопустимости получения Ираном ядерного оружия. Он отметил, что страны НАТО также подчеркнут необходимость сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе, особенно для всех 32 государств — членов Альянса.