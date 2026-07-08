В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру

В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру Песков: Москва рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на энергетику

Москва рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Киев от атак на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Так он прокомментировал удары БПЛА ВСУ по инфраструктуре «Голубого потока».

Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва на протяжении длительного времени систематически сигнализировала Анкаре о постоянных попытках украинской стороны нарушить работу газопроводной инфраструктуры, идущей из России. Он добавил, что страна уже принимает практические меры для максимального снижения вероятности повреждения критически важных международных энергетических объектов вследствие возможных атак со стороны Киева.

До этого источник в турецком правительстве сообщил, что турецкая сторона изучала сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой.