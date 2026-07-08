Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» является хорошим вариантом для полузащитника Эдуарда Сперцяна не только из-за финансовой точки зрения, заявил NEWS.ru экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко. По его мнению, с Ближнего Востока Сперцяну будет проще переехать в европейский топ-клуб.

Я не удивлен [переходу в саудовский клуб], просто в Европе, наверное, агенты выдвинули те или иные условия, и он не перешел. Я считаю «Аль-Ахли» тоже достаточно хорошим вариантом. Во-первых, с финансовой точки зрения и для него, и для «Краснодара». Там играют классные игроки. Оттуда будет проще уехать в европейский топ-клуб, если он этого захочет. Сейчас ему главное закрепиться в основном составе и получать максимальное количество игрового времени, — сказал Деменко.

В «Аль-Ахли» Сперцян перешел из «Краснодара». Сообщается, что его зарплата в новом клубе составит €6 млн (535 млн рублей). Футболист подписал контракт на четыре года. В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

Ранее экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли» только из-за денег. При этом сам он не удивился решению армянского футболиста.