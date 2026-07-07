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07 июля 2026 в 16:20

«Пошел за деньгами»: ветеран ЦСКА осудил Сперцяна за уход из «Краснодара»

Экс-защитник ЦСКА Пономарев: Сперцян будет играть в Саудовской Аравии ради денег

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Полузащитник Эдуард Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский клуб «Аль-Ахли» из-за денег, таким мнением с NEWS.ru поделился экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. При этом сам он не удивился решению армянского футболиста.

Одно дело — уезжать туда в 30 лет, но сейчас он в расцвете сил. Наверное, пошел за деньгами. Хотя в «Краснодаре» он получал немало, а там предложили еще больше. Я уже ничему не удивляюсь. Абсолютно ничего святого у людей не осталось, никакой порядочности, ничего, — убежден Пономарев.

Сперцян стал игроком «Аль-Ахли». Сообщается, что его зарплата в новом клубе составит €6 млн (535 млн рублей). Футболист подписал контракт на четыре года. В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

Ранее экс-футболист и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал слабой игру Роналду на турнире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.

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