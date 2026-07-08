Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа

Риск вывода американских военных с европейской территории в настоящий момент не наблюдается, заявил президент Румынии Никушор Дан в эфире телеканала Digi 24. При этом румынский лидер отметил, что вопрос присутствия Вооруженных сил США в Европе будет обсуждаться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В мае Дан говорил, что был бы рад видеть как можно больше американских военнослужащих на румынской территории. По его словам, Румыния является «хорошим местом» для базирования ВС США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью вывести свои войска из Европы, учитывая ее отношение к Вашингтону. Президент также резко раскритиковал противодействие европейских стран попыткам США установить полный контроль над Гренландией.