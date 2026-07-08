Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры

Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры

Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, сообщил РБК. Что известно, как были организованы хищения на «зубах дракона» на границе с Украиной, кто сколько украл?

Кто сколько украл на строительстве «зубов дракона»

Базарову вменяют растрату 1,723 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела. Экс-замглавы Белгородчины и Курщины, говорится в публикации, признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.

В сообщении СМИ указано, что наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. Следствие, утверждает РБК, считает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.

Кроме того, журналисты пишут о «не установленных следствием лицах, в том числе из числа должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации», для которых выделена особая роль.

Что известно о задержании Базарова, хищениях на «зубах дракона»

25 августа 2025 года глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании Базарова, тогда являвшегося врио замглавы региона. Он уточнил, что дело связано с работой замгубернатора в Белгородской области.

СМИ сообщили, что Базаров проходит по делу о хищении на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области в период, когда он был заместителем главы региона Вячеслава Гладкова. Суд отправил Базарова под стражу.

Вскоре после этого Базарова сняли с должности и лишили доступа к гостайне. Об этом сообщил Хинштейн в начале сентября 2025-го: «На сегодняшний день он от занимаемой должности освобожден».

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8 марта 2026 года Следственный комитет России сообщил о завершении работы по уголовному делу, связанному с хищениями в ходе возведения фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. Следующим этапом, согласно материалам, было ознакомление обвиняемых и их защитников со всеми 106 томами дела и вещественными доказательствами.

После составления обвинительного заключения материалы должны быть немедленно направлены прокурору. В рамках данного дела проходят более 10 человек.

Базаров наряду с предполагаемыми сообщниками фигурировал на тот момент в четырех уголовных делах. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, деньги передавались представителями коммерческих структур за содействие в получении строительных подрядов и общее покровительство.

Кто такой Базаров, как перешел в Курскую область

Владимир Базаров начал работу в Белгородской области в 2020 году в качестве советника врио губернатора. До этого уроженец Челябинска работал замгубернатора Севастополя, а ранее — в администрации Сургута.

В 2021 году Базаров стал и. о. замгубернатора, он курировал вопросы строительства, дорог и транспорта в Белгородской области. В этом качестве он был одним из чиновников, ответственных за возведение фортификаций на границе с Украиной.

В январе 2025 года СМИ сообщили, что Базаров побывал на «секретной» службе в добровольческом отряде «БАРС-Белгород». Об уходе чиновника в отряд нигде не сообщалось, неизвестно, сколько он там прослужил и чем занимался.

3 февраля 2025-го стало известно, что Базаров уволился со своего поста. Вскоре он стал и. о. замгубернатора Курской области. К этому времени в регионе вступил в должность врио губернатора Хинштейн и были взяты под стражу первые подозреваемые в хищениях на строительстве фортификаций.

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