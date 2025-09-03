Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 18:01

Появились новые подробности об арестованном курском вице-губернаторе

Хинштейн: врио вице-губернатора Базарова лишили должности и доступа к гостайне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временного исполняющего обязанности вице-губернатора Курской области Владимира Базарова, которого ранее арестовали по делу о хищении денег на строительство укреплений в Белгородской области, освободили от занимаемой должности, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, чиновника также лишили доступа к информации, представляющей гостайну.

На сегодняшний день он от занимаемой должности освобожден. Лишен допуска к сведениям, составляющим гостайну и как следствие, занимать должность врио вице-губернатора не может, — отметил Хинштейн.

До этого сообщалось, что Базарова поместили под стражу до 25 октября. Следствие также попросило арестовать еще одного фигуранта, проходящего по данному делу.

Ранее в МВД РФ сообщили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений. При этом следствие попросило суд избрать для еще одного фигуранта дела — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергея Серебрянского — домашний арест.

Россия
Курская область
вице-губернатор
аресты
должности
гостайны
