Суд арестовал врио замглавы Курской области Базарова до 25 октября

Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова арестовали до 25 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Мещанского суда Москвы. Его обвиняют в хищениях на строительстве фортификаций в Белгородской области. Отмечается, что следствие попросило арестовать еще одного фигуранта по этому делу.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ сообщили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений. При этом следствие попросило суд избрать для еще одного фигуранта дела — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды белгородской области» Сергея Серебрянского — домашний арест.

В свою очередь юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Базарову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение 1 млрд рублей. По его словам, обвинение может быть предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы.