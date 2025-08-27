День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:52

Суд арестовал врио замглавы Курской области Базарова до 25 октября

Владимир Базаров Владимир Базаров Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова арестовали до 25 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Мещанского суда Москвы. Его обвиняют в хищениях на строительстве фортификаций в Белгородской области. Отмечается, что следствие попросило арестовать еще одного фигуранта по этому делу.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ сообщили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений. При этом следствие попросило суд избрать для еще одного фигуранта дела — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды белгородской области» Сергея Серебрянского — домашний арест.

В свою очередь юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Базарову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение 1 млрд рублей. По его словам, обвинение может быть предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы.

