25 августа 2025 в 12:22

Юрист раскрыл, что грозит врио замглавы Курщины за хищение 1 млрд рублей

Юрист Салкин: врио замглавы Курской области грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанному в связи с хищением 1 млрд рублей врио замглавы Курской области Владимиру Базарову грозит до 10 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, обвинение может быть предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы.

По таким делам, как правило, чиновники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, где максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы. В случае если суд признает виновным, придется в полном объеме возместить всю сумму денежных средств по госконтракту, в хищении которых предъявлено обвинение. При этом неважно, насколько работы были выполнены, ущерб по уголовному делу будет исчислен из всей суммы контракта, — сказал Салкин.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что задержание Базарова связано с хищением 1 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области.

До этого в рамках громкого дела о мошенничестве был арестован руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентин Филимохин. Решение вынес центральный районный суд.

