25 августа 2025 в 10:12

Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении

Задержание замглавы Курской области Базарова связано с хищением 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержание врио замглавы Курской области Владимира Базарова связано с хищением 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник пояснил, что деньги были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. В настоящее время проводятся следственные действия.

Общий ущерб по делу составляет 1 млрд рублей. В период, когда было совершено хищение, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области, — сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также заявил, что это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Хинштейн выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

До этого бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области задержали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Деньги передавались за содействие в благоприятном решении дела в суде, где обвиняемым проходил сам взяткодатель. Оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.

Курская область
происшествия
хищения
задержания
