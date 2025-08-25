Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении

Задержание врио замглавы Курской области Владимира Базарова связано с хищением 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник пояснил, что деньги были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. В настоящее время проводятся следственные действия.

Общий ущерб по делу составляет 1 млрд рублей. В период, когда было совершено хищение, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области, — сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также заявил, что это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Хинштейн выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

