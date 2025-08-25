Названа предварительная причина задержания врио замглавы Курской области Хинштейн: задержание Базарова может быть связано с оборонительными сооружениями

Задержание врио замглавы Курской области Владимира Базарова, предварительно, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, — написал Хинштейн.

Ранее врио губернатора Курской области заявил на заседании областного правительства, что правоохранители задержали врио замглавы региона Владимира Базарова. По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия.

Хинштейн отметил, что расследование связано с предыдущим местом работы Базарова. Он добавил, что чиновник был заместителем губернатора по вопросам строительства в Белгородской области.

