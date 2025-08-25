Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:55

Названа предварительная причина задержания врио замглавы Курской области

Хинштейн: задержание Базарова может быть связано с оборонительными сооружениями

Владимир Базаров Владимир Базаров Фото: Официальный сайт губернатора и правительства Курской области

Задержание врио замглавы Курской области Владимира Базарова, предварительно, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, — написал Хинштейн.

Ранее врио губернатора Курской области заявил на заседании областного правительства, что правоохранители задержали врио замглавы региона Владимира Базарова. По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия.

Хинштейн отметил, что расследование связано с предыдущим местом работы Базарова. Он добавил, что чиновник был заместителем губернатора по вопросам строительства в Белгородской области.

До этого главу красноярского Россельхознадзора Валентина Филимохина арестовали в рамках громкого дела. Он подозревается в мошенничестве. Решение о задержании вынес центральный районный суд.

Россия
Курская область
задержания
заместители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.