В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ

Новый законопроект о регулировании искусственного интеллекта необходим для обеспечения технологической независимости России и развития собственных ИИ-решений, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, документ призван закрепить базовые понятия в этой сфере, которые до сих пор отсутствуют в российском законодательстве.

Сейчас ИИ и сервисы на его основе используют буквально повсюду, а в российских законах до сих пор нет даже четкого определения, что такое искусственный интеллект. Именно поэтому новый законопроект о его регулировании необходим, чтобы закрепить базовые понятия. ИИ — это технология, способная имитировать человеческое мышление. Она учится, находит решения и выдает результаты не хуже людей. Думаю, что рамочная архитектура регулирования — это как раз те самые условия, которые дадут технологиям развиваться и позволят России не отставать от остального мира. В законопроекте нет запретов — только поддержка развития, — сказал Говырин.

Он добавил, что в настоящее время РФ участвует в большой мировой гонке по развитию искусственного интеллекта. По словам депутата, отечественные технологии напрямую конкурируют с китайскими и американскими разработками.

Ранее доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что детям нет смысла запрещать использование искусственного интеллекта — вместо жестких ограничений лучше разработать версию нейросетей для несовершеннолетних. По его словам, «возрастной ИИ» будет учитывать психологию и уровень развития собеседника.