Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 14:42

Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже

Внучка Ротару София посетила показ Schiaparelli на Неделе моды в Париже

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко посетила показ в рамках Недели моды в Париже. Снимками с мероприятия она поделилась в социальных сетях.

25-летняя модель появилась на показе новой коллекции модного дома Schiaparelli в красном топе с баской, белых широких брюках с черным поясом и остроносых туфлях на каблуке. Образ дополнили золотой клатч, массивные браслеты, локоны, макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Евдокименко почти пять лет жила в США, где развивала модельную карьеру и пробовала себя в музыке. В 2025 году она сообщила, что переехала в Европу, решив изменить свою жизнь.

Ранее режиссер-документалист и писатель Юрий Кот заявил в беседе с NEWS.ru, что россияне купили бы билеты на концерт певицы Софии Ротару, если бы она решила выступить в России. По мнению собеседника, перед этим артистке следует извиниться за свои прежние антироссийские высказывания.

Между тем София Ротару отказалась от предложения выступить в Дубае за €200 тыс. (17,5 млн рублей). Певица сочла выступления во время продолжающихся боевых действий неуместными. Несмотря на завершение сценической карьеры, певица продолжает получать предложения о концертах.

Шоу-бизнес
Париж
София Ротару
неделя моды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.