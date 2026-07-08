Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже Внучка Ротару София посетила показ Schiaparelli на Неделе моды в Париже

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко посетила показ в рамках Недели моды в Париже. Снимками с мероприятия она поделилась в социальных сетях.

25-летняя модель появилась на показе новой коллекции модного дома Schiaparelli в красном топе с баской, белых широких брюках с черным поясом и остроносых туфлях на каблуке. Образ дополнили золотой клатч, массивные браслеты, локоны, макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Евдокименко почти пять лет жила в США, где развивала модельную карьеру и пробовала себя в музыке. В 2025 году она сообщила, что переехала в Европу, решив изменить свою жизнь.

Ранее режиссер-документалист и писатель Юрий Кот заявил в беседе с NEWS.ru, что россияне купили бы билеты на концерт певицы Софии Ротару, если бы она решила выступить в России. По мнению собеседника, перед этим артистке следует извиниться за свои прежние антироссийские высказывания.

Между тем София Ротару отказалась от предложения выступить в Дубае за €200 тыс. (17,5 млн рублей). Певица сочла выступления во время продолжающихся боевых действий неуместными. Несмотря на завершение сценической карьеры, певица продолжает получать предложения о концертах.