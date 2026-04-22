Стало известно, готовы ли россияне простить поддерживавшую ВСУ Софию Ротару Режиссер Кот: многие жители РФ простили бы Ротару и даже пошли бы на ее концерт

Жители России купили бы билеты на концерт певицы Софии Ротару, если бы она приехала выступать в РФ, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель с Украины Юрий Кот. Перед этим Софии Михайловне следует извиниться перед россиянами за свои прежние антироссийские высказывания, считает собеседник. Он добавил, что просто покаяться будет достаточно, поскольку русский народ незлобив и отходчив.

Если б Ротару раскаялась, приехала и спела свою «Хуторянку», точно никто бы ее «убивать-расстреливать» не стал. Нашлось бы даже немалое количество людей, которые бы прибежали к ней на сольный концерт и с удовольствием пели бы ее песни, — полагает деятель культуры.

Сам Юрий Кот, по его словам, не готов просить Ротару за то, что она высказывалась против России, где к ней всегда очень тепло относились и любили ее. Это относится и к другим медийным фигурам, поддерживающим ВСУ.

Я бы не пошел [на концерт Ротару]. Потому что предательство [медийных фигур] очень дорого стоило нашему народу. Мы столько людей потеряли, столько крови пролилось и проливается. Ведь на самом деле что сделали эти звезды шоу-бизнеса так называемого? Они же своим соглашательством оправдали преступление против русского народа. Они встали рядом с Иудой, и сами стали иудами, — заключил Юрий Владимирович.

Ранее Кот заявил, что Ротару «отреклась» от России из-за сына. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых друзей и затем втянул в эту историю свою мать-артистку, подчеркнул собеседник.

Также документалист выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский обязан признаться в своих преступлениях и покаяться. Своим чистосердечным раскаянием Зеленский, возможно, облегчил бы свою участь, когда его будут судить по закону, считает он.