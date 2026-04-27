Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару

Украинский режиссер-документалист и писатель Юрий Кот считает, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. Как наследник влиял на исполнительницу, какие последние новости о ее жизни известны?

Почему Ротару «отреклась» от России

Юрий Кот заявил, что сын Ротару Руслан Евдокименко участвовал в событиях на Майдане и поддерживал оппозицию. Кот отметил, что наследник, будучи человеком внушаемым и доверчивым, попал под влияние сомнительных личностей.

Софию Михайловну я знал хорошо. Она встряла в эту неприятную ситуацию (стала поддерживать ВСУ. — NEWS.ru) именно из-за сына. Он — типичный «золотой ребенок», инфантильным ребенком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь «майданным», и он таким стал, — отметил собеседник.

Евдокименко попытался покинуть Украину вместе с сыном после начала СВО, сообщил Кот. Однако их задержали украинские пограничники. Позднее, как стало известно, Руслан смог уехать в Европу.

«Конечно, уехал. Эти „патриоты Украины“ любят свою страну, находясь от нее как можно дальше. [Отъезд Евдокименко объясним тем, что] хоть его и хлопали по плечу „герои Майдана“, но он понимал — при первой возможности сольют и отправят умирать на передок, никаких денег мамы не хватит», — предположил документалист.

Собеседник убежден, что останься сын Ротару в Киеве, его могли намеренно попытаться отправить на передовую. В этом случае Руслана использовали бы фактически как заложника, и София Михайловна это понимала, считает собеседник.

«Может быть, наоборот, специально отправили бы [на передовую]: чтобы маму раздеть и деньги все у них отжать. А мама его [Руслана] очень любит, в нем души не чает, пошла бы на любые условия сделки ради него», — заключил он.

Могут ли россияне простить Ротару

В интервью NEWS.ru Кот высказал мнение, что жители России приобрели бы билеты на концерт Софии Ротару в случае ее визита в страну. Кот подчеркнул, что перед этим певице следует извиниться перед гражданами за свои антироссийские высказывания. Он считает, что простого покаяния будет достаточно, так как русский народ известен своей добротой и способностью прощать.

«Если б Ротару раскаялась, приехала и спела свою „Хуторянку“, точно никто бы ее „убивать-расстреливать“ не стал. Нашлось бы даже немалое количество людей, которые бы прибежали к ней на сольный концерт и с удовольствием пели бы ее песни», — полагает деятель культуры.

Продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Ротару могла бы посетить Россию с концертом за гонорар в размере 10–20 млн рублей. Однако, по его словам, общественность не одобрит ее выступление из-за ее антироссийской риторики.

«Сейчас не думаю, что она захочет приехать сюда. А если даже посетит Россию, то только за баснословный гонорар, который будет в размере 10–20 млн рублей за один концерт», — заявил он.

Что Ротару говорила об СВО

София Ротару осудила действия российских властей после начала СВО и поддержала Украину. Сейчас она часто публикует поздравительные сторис в честь украинских праздников и черные квадраты.

При этом публично певица высказалась о проведении СВО всего один раз. В 2022 году в своем блоге она опубликовала снимок с платком сине-желтого цвета в руках и сообщила, что поддерживает Украину и собирается помогать родине.

«Молюсь за наших защитников и мир на Украине», — написала она.

После этого Ротару перестала обновлять соцсети и не дала ни одного интервью. Однако поклонники обратили внимание, что она демонстрирует «молчаливую поддержку» уехавшим из РФ коллегам: ставит лайки под всеми публикациями народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Правда ли, что Ротару серьезно больна

В 2024 году «Экспресс газета», ссылаясь на бывшего директора Софии Ротару Сергея Лаврова, сообщила о ее лечении в немецкой больнице. Журналисты высказали предположение, что артистка могла обратиться за медицинской помощью из-за слухов о своем тяжелом заболевании.

По данным источника, в 2021 году у Ротару начался сильный тремор рук прямо на сцене на съемках «Песни года», из-за чего она едва не выронила микрофон. Поклонники предположили в Сети, что эти симптомы похожи на болезнь Паркинсона. Однако официального подтверждения этому нет.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона», — опроверг слухи звездный промоутер Сергей Лавров в интервью KP.RU.

Читайте также:

Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров

Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина

Абьюз, развод с молодым мужем, Голубкина: как живет актриса Мария Миронова