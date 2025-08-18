Продюсер предположил, за какую сумму Ротару готова выступить в России Продюсер Сергей Дворцов: за 10–20 млн рублей Ротару может выступить в России

Певица София Ротару могла бы посетить Россию с концертом за гонорар в размере 10–20 млн рублей, заявил продюсер Сергей Дворцов Общественной службе новостей. Однако, по его словам, общественность не одобрит ее выступление из-за ее антироссийской риторики.

Сейчас не думаю, что она захочет приехать сюда. А если даже посетит Россию, то только за баснословный гонорар, который будет в размере 10–20 млн рублей за один концерт, — заявил он.

Он отметил, что вопрос заключается в другом: нужны ли россиянам ее песни, или антироссийская риторика вызовет только гнев. По его словам, в России у нее осталось примерно 30% поклонников, тогда как около 70% настроены негативно и не хотят видеть ее в стране, так же как и Аллу Пугачеву.

До этого появилась информация, что Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из-за опасений, что имущество отнимут.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказывал, что Ротару купила трехэтажный особняк в 90-е годы всего за $500 (около 38 тысяч рублей по нынешнему курсу). Тогда же она пообещала создать центр для одаренных детей. Вместо этого в особняке открылись отель Villa Sofia и ресторан.