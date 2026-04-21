Президент Украины Владимир Зеленский обязан признаться в своих преступлениях и покаяться, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. Он предположил, что своим чистосердечным раскаянием Зеленский, возможно, облегчил бы свою участь, когда его будут судить по закону.
Зеленский совершил преступления [в большом количестве]. Ему надо сейчас выступить с открытым обращением и признаться в том, что он — соучастник преступления, [находился под воздействием западных кураторов]. Не организатор, а соучастник, — считает Кот.
Сначала Зеленскому следовало бы умолять своих соотечественников, чтобы они его просили. Ведь президентство экс-артиста принесло много горя в первую очередь самим украинцам, напомнил документалист.
Раскаяться при всех. Затем надеть кеды и пешочком из Киева шуровать в Москву. Думаю, его бы на границе пропустили, дали бы ему пешком дойти. Но он не пойдет, испугается, — заключил собеседник.
Юрий Кот до 2014 года работал на украинском телевидении, был ведущим трансляций государственных праздников. В 2014-м он выступил против Майдана, был избит сторонниками госпереворота и уехал из Киева.
Ранее собеседник рассказал, что Зеленский еще с юности был достаточно завистливым человеком. Кот вспомнил историю, когда ему вручили телевизионную премию, а Зеленского вниманием обошли и тому это очень не понравилось.
Зеленский не осознает реальной картины происходящих с ним событий, считает Юрий Кот. Виной тому зависимость от запрещенных веществ, которой президент Украины страдает с юности, поделился писатель.