«Зависть в глазах»: бывший друг Зеленского вспомнил одно из его качеств Украинский режиссер Кот рассказал, что Зеленский всегда был крайне завистливым

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский еще с юности был достаточно завистливым человеком, рассказал в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. До 2014 года он работал на украинском телевидении, где трудился и Зеленский. Кот вспомнил историю, когда ему вручили телевизионную премию, тогда как Зеленского вниманием обошли, и тому это очень не понравилось.

Я был ведущим программы «Все для тебя» — хорошая, светлая — на киевском телевидении (программа выходила до госпереворота на Майдане в 2014 году. — NEWS.ru). Передачу наградили как лучшую, по мнению зрителей. Помню, как Зеленский жестко и холодно смотрел на меня в момент награждения. Притом, что мы были на тот момент в добрых отношениях. Но вот такое проявление зависти. Его-то работу тогда не отметили, — поделился документалист.

Он добавил, что коллеги и поклонники воспринимали тогда Зеленского как жизнерадостного человека с отличным чувством юмора. Однако за этой кажущейся открытостью, по мнению Кота, скрывались и другие качества.

Были звоночки, кричавшие, что не такой уж он рубаха-парень, каким его воспринимали поклонники юмора… Зеленский всегда яростно искал славу и деньги. Вдруг ему предложили еще и власть. Он не смог устоять, — полагает Кот.

Он убежден, что именно на честолюбии и «поймали» бывшего артиста КВН те, кто предложил ему стать президентом Украины. Принесло ли это счастье самому Зеленскому, сказать сложно, заключил собеседник.

Ранее Кот рассказал, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По словам документалиста, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых «друзей».

Режиссер также считает, что Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. По его мнению, СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни Меладзе и он убежден, что в этом «виновата Россия», поэтому возненавидел страну.