19 апреля 2026 в 15:44

«Зависть в глазах»: бывший друг Зеленского вспомнил одно из его качеств

Украинский режиссер Кот рассказал, что Зеленский всегда был крайне завистливым

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский еще с юности был достаточно завистливым человеком, рассказал в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. До 2014 года он работал на украинском телевидении, где трудился и Зеленский. Кот вспомнил историю, когда ему вручили телевизионную премию, тогда как Зеленского вниманием обошли, и тому это очень не понравилось.

Я был ведущим программы «Все для тебя» — хорошая, светлая — на киевском телевидении (программа выходила до госпереворота на Майдане в 2014 году. — NEWS.ru). Передачу наградили как лучшую, по мнению зрителей. Помню, как Зеленский жестко и холодно смотрел на меня в момент награждения. Притом, что мы были на тот момент в добрых отношениях. Но вот такое проявление зависти. Его-то работу тогда не отметили, — поделился документалист.

Он добавил, что коллеги и поклонники воспринимали тогда Зеленского как жизнерадостного человека с отличным чувством юмора. Однако за этой кажущейся открытостью, по мнению Кота, скрывались и другие качества.

Были звоночки, кричавшие, что не такой уж он рубаха-парень, каким его воспринимали поклонники юмора… Зеленский всегда яростно искал славу и деньги. Вдруг ему предложили еще и власть. Он не смог устоять, — полагает Кот.

Он убежден, что именно на честолюбии и «поймали» бывшего артиста КВН те, кто предложил ему стать президентом Украины. Принесло ли это счастье самому Зеленскому, сказать сложно, заключил собеседник.

Ранее Кот рассказал, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По словам документалиста, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых «друзей».

Режиссер также считает, что Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. По его мнению, СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни Меладзе и он убежден, что в этом «виновата Россия», поэтому возненавидел страну.

Виктория Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

