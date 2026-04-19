«Все время ржали»: друг юности Зеленского нашел объяснение его странностям

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает реальной картины происходящих с ним событий, выразил мнение в интервью NEWS.ru его бывший коллега по проектам на украинском телевидении режиссер Юрий Кот. Виною тому зависимость от запрещенных веществ, которой Зеленский страдает с юности, считает собеседник.

Как-то на мероприятии, помню, они все время ржали [артисты «Студии „95 квартал“»]. Даже темы серьезные, а они все равно ржут. Я думал сначала, что это профессиональная деградация. Позже понял: находились под запрещенными веществами, поэтому им все время было смешно, — вспомнил Кот.

Режиссер выразил убежденность, что через зависимости Зеленского им управляют «внешние силы», предположительно, европейские и американские. Президент Украины в свою очередь выполняет то, что ему велят политические персоны, курирующие его деятельность на посту президента, полагает документалист.

Зависимый человек за дозу сделает что угодно, подпишет любые бумаги. Уверен: он как был артистом, который читает чужие тексты, так им и остался. Только гонорары выше и площадки мирового уровня, — заключил собеседник.

Ранее Кот заявил, что Зеленский еще с юности был достаточно завистливым человеком. Сам Юрий Кот до 2014 года работал на украинском телевидении, где трудился и Зеленский. Он вспомнил историю, когда ему вручили телевизионную премию, тогда как Зеленского вниманием обошли, и тому это очень не понравилось.