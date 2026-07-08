Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 14:57

Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами

Новый ГОСТ рекомендует салонам красоты не делать маникюр детям до 14 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты, который не рекомендует делать детям до 14 лет традиционный маникюр и педикюр. Как сообщает РИА Новости, с этого момента специалисты будут предоставлять услуги клиентам до 10 лет в присутствии родителей.

Согласно новому ГОСТу, при маникюре и педикюре детям запрещены режущие процедуры. При этом допускаются стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание, уход за кожей головы и волосами. Также разрешены временные татуировки, рисунки красками и грим, но все услуги должны выполняться с использованием специальной детской косметики и натуральных красителей.

Салонам красоты разрешат проведение спа-процедур для детей. Однако при этом будет запрещено проводить косметологические манипуляции с лицом, которые включают применение агрессивных кислотных пилингов высокой концентрации.

Также в ГОСТе особо оговаривается температурный режим. Все поверхности, с которыми может контактировать ребенок, должны быть защищены от перегрева и не нагреваться выше 60 градусов тепла.

Ранее дерматолог Ольга Андриянова предупредила, что использование черной хны для нанесения рисунков на кожу может привести к аллергии, контактному дерматиту, химическим ожогам и болезненным высыпаниям. По ее словам, в этот краситель часто добавляют парафенилендиамин — вещество, которое может быть опасным для здоровья.

Общество
дети
ГОСТ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.