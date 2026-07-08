Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами Новый ГОСТ рекомендует салонам красоты не делать маникюр детям до 14 лет

С 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты, который не рекомендует делать детям до 14 лет традиционный маникюр и педикюр. Как сообщает РИА Новости, с этого момента специалисты будут предоставлять услуги клиентам до 10 лет в присутствии родителей.

Согласно новому ГОСТу, при маникюре и педикюре детям запрещены режущие процедуры. При этом допускаются стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание, уход за кожей головы и волосами. Также разрешены временные татуировки, рисунки красками и грим, но все услуги должны выполняться с использованием специальной детской косметики и натуральных красителей.

Салонам красоты разрешат проведение спа-процедур для детей. Однако при этом будет запрещено проводить косметологические манипуляции с лицом, которые включают применение агрессивных кислотных пилингов высокой концентрации.

Также в ГОСТе особо оговаривается температурный режим. Все поверхности, с которыми может контактировать ребенок, должны быть защищены от перегрева и не нагреваться выше 60 градусов тепла.

Ранее дерматолог Ольга Андриянова предупредила, что использование черной хны для нанесения рисунков на кожу может привести к аллергии, контактному дерматиту, химическим ожогам и болезненным высыпаниям. По ее словам, в этот краситель часто добавляют парафенилендиамин — вещество, которое может быть опасным для здоровья.