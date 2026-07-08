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08 июля 2026 в 14:38

В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили

Пасечник: четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина получил ранения при ударе украинских беспилотников по кафе в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Леонид Пасечник. По его словам, еще три человека пострадали в результате удара ВСУ по гражданским автомобилям.

Вражеский БПЛА атаковал кафе. Ранение получил 54-летний мужчина. После повторного удара здание общепита уничтожено полностью, — отметил он.

На трассе в Старобельском муниципальном округе украинские дроны ударили по молоковозу и грузовику, оба водителя ранены, добавил Пасечник. Кроме того, вблизи Александровска вражеский БПЛА атаковал легковую машину, пострадал 22-летний водитель, резюмировал руководитель республики.

Ранее мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина с множественными осколочными ранениями руки был доставлен в городскую больницу № 2.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за сутки уничтожили 903 украинских беспилотника самолетного типа. Также были ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.

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