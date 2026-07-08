Число жертв стрельбы на трассе под Саратовом увеличилось В Саратовской области умер второй из трех пострадавших при стрельбе на трассе

Двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом в конце июня, скончались, заявили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения. По информации ведомства, первый пациент умер 1 июля. Второй находился в больнице в тяжелом состоянии, третий — в состоянии средней степени тяжести.

Один [из двух оставшихся] скончался, один находится в тяжелом состоянии, — уточнили в Минздраве.

По данным правоохранителей, 29 июня троих мужчин в возрасте 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Установлено, что во время ссоры на дороге в них из охотничьего ружья стрелял неоднократно судимый житель Калининска. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Ранее в Иркутской области два брата устроили драку со стрельбой в местном кафе. Во время застолья между посетителями вспыхнула ссора. Она быстро переросла в потасовку, а затем раздался выстрел. Один из братьев применил сигнальный пистолет, после чего они скрылись.

До этого в Тихвине сотрудники ГАИ задержали 34-летнего нетрезвого водителя Volkswagen Passat после погони со стрельбой. Правоохранители заметили нарушителя ночью у дома № 17 по улице Победы. Автомобилист проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.