Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 15:21

Число жертв стрельбы на трассе под Саратовом увеличилось

В Саратовской области умер второй из трех пострадавших при стрельбе на трассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом в конце июня, скончались, заявили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения. По информации ведомства, первый пациент умер 1 июля. Второй находился в больнице в тяжелом состоянии, третий — в состоянии средней степени тяжести.

Один [из двух оставшихся] скончался, один находится в тяжелом состоянии, — уточнили в Минздраве.

По данным правоохранителей, 29 июня троих мужчин в возрасте 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Установлено, что во время ссоры на дороге в них из охотничьего ружья стрелял неоднократно судимый житель Калининска. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Ранее в Иркутской области два брата устроили драку со стрельбой в местном кафе. Во время застолья между посетителями вспыхнула ссора. Она быстро переросла в потасовку, а затем раздался выстрел. Один из братьев применил сигнальный пистолет, после чего они скрылись.

До этого в Тихвине сотрудники ГАИ задержали 34-летнего нетрезвого водителя Volkswagen Passat после погони со стрельбой. Правоохранители заметили нарушителя ночью у дома № 17 по улице Победы. Автомобилист проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Регионы
Саратовская область
смерти
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.