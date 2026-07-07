Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой В Тихвине сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя после погони со стрельбой

В Тихвине сотрудники ГАИ задержали 34-летнего нетрезвого водителя Volkswagen Passat после погони со стрельбой, пишет «МК в Ленобласти». Правоохранители заметили нарушителя в ночное время у дома № 17 по улице Победы. Автомобилист проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Погоня длилась около 15 минут. Нарушитель постепенно увеличивал скорость, вынудив инспектора ГАИ применить табельное оружие. Сначала сотрудник произвел предупредительный выстрел вверх, а после нацелился по колесам иномарки.

Автомобиль удалось остановить у дома № 13 в деревне Мележегская Горка. Как выяснилось, нарушитель управлял машиной без водительских прав. В отношении него составили все необходимые административные протоколы. В результате погони никто не пострадал.

Ранее сотрудникам полиции пришлось устроить масштабную погоню со стрельбой для остановки нетрезвого лихача на Октябрьской набережной. В ходе преследования правоохранители сначала произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако водитель проигнорировал требования остановиться.