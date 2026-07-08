Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 15:28

Автоэксперт высказался об идее отменить эвакуацию машин за отсутствие СТС

Автоэксперт Хайцеэр поддержал идею об отмене эвакуации машин за отсутствие СТС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эвакуация машин на штрафстоянки из-за отсутствия у водителя оригинала свидетельства о регистрации ТС — уже неактуальная мера, заявил в беседе с «Авторадио» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он поддержал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова отказаться от этого.

Мир изменился. Существуют цифровые технологии. И собственника, и автомобиль легко проверить непринужденно и без всяких проблем на месте. У сотрудника ГАИ есть доступ к базе данных, и он может это все проверить. Мало того, у водителя есть еще и цифровые документы, которые также можно предоставить: и СТС, и ПТС, и права, и все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, история уходит в небытие, и норма сегодняшняя, она неактуальна. Если же машина числится в угоне, то, соответственно, это несложно проверить и раньше было, — высказался Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов заявил, что ввести льготы на платных трассах для дисциплинированных водителей будет достаточно сложно, поскольку это потребует согласования с владельцами дорог. По его мнению, такая мера вряд ли снизит число нарушителей ПДД.

Общество
автоэксперты
водители
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.