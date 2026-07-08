Автоэксперт высказался об идее отменить эвакуацию машин за отсутствие СТС

Эвакуация машин на штрафстоянки из-за отсутствия у водителя оригинала свидетельства о регистрации ТС — уже неактуальная мера, заявил в беседе с «Авторадио» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он поддержал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова отказаться от этого.

Мир изменился. Существуют цифровые технологии. И собственника, и автомобиль легко проверить непринужденно и без всяких проблем на месте. У сотрудника ГАИ есть доступ к базе данных, и он может это все проверить. Мало того, у водителя есть еще и цифровые документы, которые также можно предоставить: и СТС, и ПТС, и права, и все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, история уходит в небытие, и норма сегодняшняя, она неактуальна. Если же машина числится в угоне, то, соответственно, это несложно проверить и раньше было, — высказался Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов заявил, что ввести льготы на платных трассах для дисциплинированных водителей будет достаточно сложно, поскольку это потребует согласования с владельцами дорог. По его мнению, такая мера вряд ли снизит число нарушителей ПДД.