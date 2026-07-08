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08 июля 2026 в 14:32

Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей

Автоэксперт Осипов: ввести льготы на платных трассах для водителей будет сложно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ввести льготы на платных трассах для дисциплинированных водителей будет достаточно сложно, поскольку это потребует согласования с владельцами дорог, заявил в беседе с «Авторадио» автоэксперт Андрей Осипов. По его мнению, такая мера вряд ли снизит число нарушителей ПДД. Так он отреагировал на предложение Минтранса разрешить автомобилистам без штрафов бесплатно пользоваться региональными и федеральными путями.

Теоретически это может сработать в головах некоторых людей, которые часто нарушают правила дорожного движения. Но на практике постоянный нарушитель ПДД таковым и остается вне зависимости от того, какие плюшки предоставляют тому, кто правила все-таки соблюдает. Главный вопрос — насколько с этим согласятся владельцы самих платных трасс. Частные собственники должны получать определенные деньги за эксплуатацию дороги, — высказался Осипов.

При этом, по его словам, эта инициатива имеет право на существование, ведь она поощряет соблюдение ПДД. Для нее важно разработать государственный механизм, который будет компенсировать собственникам дорог потенциальные убытки.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 июля для водителей больше не будет применяться двойное наказание за одно нарушение. По его словам, этот шаг позволит сформировать справедливую систему ответственности.

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Минтранс
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