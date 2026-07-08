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08 июля 2026 в 14:56

Взрыв в Монако может подорвать отношение Запада к Киеву

The Guardian: покушение на Ермолаева может нанести политический вред Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Киева могут серьезно пострадать из-за неудавшегося покушения на жизнь предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, пишет The Guardian. Доказательства причастности украинских спецслужб к произошедшему могут навредить репутации восточноевропейского государства.

По мнению газеты, скандал также может иметь крупные политические последствия лично для президента страны Владимира Зеленского. История с покушением особенно неудобна для Украины во время проведения саммита стран и правительств НАТО в Анкаре. Авторы издания подчеркнули, что взрыв в Монако произошел в момент, когда Зеленский пытается укрепить поддержку своей страны со стороны западных союзников.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Европу об опасности Зеленского для них. По ее словам, взрыв в Монако не станет последним ударом по Западу со стороны Киева. Она напомнила, что Старый Свет самостоятельно взрастил радикалов в правящих кругах Украины. Захарова отметила, что власти Киева не скрывают своей идеологической близости к темам и идеям нацизма.

Европа
Украина
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