Взрыв в Монако может подорвать отношение Запада к Киеву The Guardian: покушение на Ермолаева может нанести политический вред Киеву

Власти Киева могут серьезно пострадать из-за неудавшегося покушения на жизнь предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, пишет The Guardian. Доказательства причастности украинских спецслужб к произошедшему могут навредить репутации восточноевропейского государства.

По мнению газеты, скандал также может иметь крупные политические последствия лично для президента страны Владимира Зеленского. История с покушением особенно неудобна для Украины во время проведения саммита стран и правительств НАТО в Анкаре. Авторы издания подчеркнули, что взрыв в Монако произошел в момент, когда Зеленский пытается укрепить поддержку своей страны со стороны западных союзников.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Европу об опасности Зеленского для них. По ее словам, взрыв в Монако не станет последним ударом по Западу со стороны Киева. Она напомнила, что Старый Свет самостоятельно взрастил радикалов в правящих кругах Украины. Захарова отметила, что власти Киева не скрывают своей идеологической близости к темам и идеям нацизма.