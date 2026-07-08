«Кровавый укус»: Захарова объяснила, чем Зеленский опасен для Запада Захарова: теракт в Монако не станет последним ударом Украины по Западу

Взрыв в Монако не станет последним ударом по Западу со стороны Украины, поскольку западные страны сами взрастили радикалов в украинских правящих кругах, заявила в эфире радио Sputnik представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам дипломата, произошедшее в княжестве — это очередное проявление украинского терроризма на европейской территории.

И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно, нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, что они идеологически питаются темами и идеями нацизма, — высказалась она.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что киевские власти не понесут ответственности в виде санкций со стороны Запада, даже если будет подтверждена их причастность к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По словам экс-депутата, Украина выходит из-под контроля своих западных кураторов.

Кроме того, политолог Иван Мезюхо заявил, что убийство Анастасии Березовской, подозреваемой в теракте в Монако, тело которой нашли закопанным под Киевом, может свидетельствовать о зачистке следов. По мнению эксперта, заказчиком ликвидации выступили украинские власти.