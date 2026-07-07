«Достанем везде»: экс-нардеп об ответственности Украины за теракт в Монако Экс-нардеп Марков: Украине ничего не грозит от Запада за теракт в Монако

Украинским властям не светит никаких санкций от Запада, если будет доказана их причастность к совершенному покушению на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев выходит из-под контроля своих западных кураторов. Он предположил, что причиной громкого преступления могла стать личная инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

Что [украинка Анастасия Березовская, которую подозревают в покушении на Ермолаева] оказалась на родине, меня удивило. То, что ее уже нет в живых, я это понимал, исходя из громкости совершенного преступления. Вопрос в том, причастен ли Зеленский? У меня нет сомнений, что команда о покушении на Ермолаева и убийстве Березовской исходила с самого верха. Конечно, сейчас оперативники, которых арестовали, будут отрицать свою причастность к этому. Я думаю, что киевский режим выходит из-под контроля своих кураторов. То есть это была личная инициатива украинских властей, их коррупционные разборки, которые не вписывались в общий политический замысел Запада. Киевский режим считает, что он в том положении, когда ему все сойдет с рук. И на Украине правы. Я уверен, что ничего им за это не будет, — пояснил Марков.

Он добавил, что причиной покушения на Ермолаева могли стать финансовые разногласия, связанные с кол-центром на Украине. По словам экс-нардепа, взрыв в Монако — это демонстрация силы в ответ на неподчинение.

Своей цели украинские власти с покушением на Ермолаева уже достигли. Видимо, в Киеве не поделили деньги с кол-центра бизнесмена. И в назидание всем остальным была совершена эта акция устрашения в Монако. По-другому ее никак нельзя назвать. На самом деле, со стороны Киева это логично. Так никто не будет думать, что где-то есть островок безопасности: «Достанем везде и любого, кто попытается возражать или пойти против нас», — заключил Марков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Березовскую застрелили в затылок. По его словам, злоумышленники совершили четыре выстрела. Он отметил, что убийство произошло 3 июля.