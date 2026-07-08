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08 июля 2026 в 15:26

Трамп упрекнул Европу за недостаток уважения

Трамп на саммите НАТО призвал Европу тратить больше денег на оборону

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО заявил, что Европа должна уважать Соединенные Штаты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также он потребовал от союзников увеличить расходы на оборону.

По данным журналистов, выступление прозвучало на закрытой части встречи с лидерами Альянса. Трамп также неоднократно упоминал Иран и дал понять, что не намерен возобновлять переговоры с Тегераном.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США заявил, что разрушение ядерных возможностей Ирана важно для всего мирового сообщества. Он охарактеризовал случаи, когда ряд стран НАТО не разрешил США использовать свои базы для ударов по Ирану, как единичные и изолированные инциденты.

До этого западные журналисты сообщили, что партнеры США по НАТО снизили свои ожидания от саммита в Анкаре из-за резких заявлений Трампа. Европейские союзники рассчитывали на конструктивный настрой американского лидера, но вместо этого он сразу перешел в атаку, заставив их усомниться в готовности защищать их.

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