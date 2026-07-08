Блогер Лиза Миллер подала кассацию в ВС РФ после проигрыша в трех судах

Блогер Лиза Миллер подала кассацию в ВС РФ после проигрыша в трех судах

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решения судов, которые признали законным доначисление ей около 178 млн рублей налогов и штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Жалоба поступила в высшую судебную инстанцию 7 июля.

По данным налоговой, Батюта, занимавшаяся продажей онлайн-курсов «ИнстаСпец» и «Инвестор Плюс», а также рекламной деятельностью, использовала схему дробления бизнеса для сохранения права на упрощенную систему налогообложения. В схеме, по версии инспекции, участвовали ее супруг Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов.

Налоговая заявила, что из-за такой схемы часть доходов не была отражена в декларациях. В результате предпринимательнице доначислили более 136 млн рублей налогов и назначили штраф свыше 41 млн рублей.

Ранее стало известно, что певец Иракли задолжал налоговой 161,1 тыс. рублей. Согласно информации ФНС, у артиста числится непогашенная задолженность по его индивидуальному предпринимательству. ИП остается единственным зарегистрированным бизнесом Иракли в России с 2012 года.