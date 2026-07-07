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07 июля 2026 в 16:05

ФНС раскрыла размер задолженности певца Иракли после скандала с изменой

Певец Иракли задолжал налоговой 161 тысячу рублей за ИП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певец Иракли (настоящее имя — Иракли Пирцхалава) задолжал налоговой 161,1 тыс. рублей по своему индивидуальному предпринимательству, сообщает «Газета.Ru». Согласно данным ФНС, у артиста числится непогашенная задолженность. ИП остается единственным зарегистрированным бизнесом Иракли в России с 2012 года.

До этого певец был среди учредителей компании «Провата Рекордс», однако позднее ее ликвидировали. В начале июля имя Иракли оказалось в центре внимания после сообщений о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, которая заявила, что ждет ребенка от артиста. По словам девушки, сначала певец положительно отреагировал на новость, но позже перестал оказывать поддержку, сославшись на плотный график.

Сам певец пытался наладить отношения с бывшей женой Еленой Гребенщиковой на шоу «Ставка на любовь», где пара заявляла о готовности дать браку второй шанс. Позже женщина отреагировала на скандал вокруг певца и Лукьяновой. В социальных сетях Гребенщикова сравнила ситуацию с сюжетом сериала.

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