Садовод назвала главного врага томатов и картофеля Садовод Воронова: фитофтороз может уничтожить весь урожай пасленовых за три дня

Фитофтороз, грибковая болезнь пасленовых растений, способна за несколько дней уничтожить целую грядку пасленовых — картофеля, томатов, баклажанов, предостерегла в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, опасность возникает, когда растение зацветает в середине лета.

Как только в июле картошка зацветает, у нее образуется гормон, привлекающий фитофтору. Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть. Фитофтороз способен за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь пасленовых растений, — рассказала Воронова.

Она добавила, что признаки болезни видны невооруженным глазом. Так, у картофеля темные пятна поражают сначала листья, затем плоды и клубни. У помидоров листья становятся коричневатыми по краям. Если не принять меры вовремя, урожая в августе не будет, предупредила садовод.

Если вы заметили больные листья, нужно обработать их препаратами от фитофторы. Тогда дальше заражение не пойдет. Делать это поздно, когда болезнь уже распространилась на плоды, — уточнила Воронова.

Садовод также посоветовала проводить превентивные обработки фунгицидами от фитофторы — веществами для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. По ее словам, лучшее делать это в конце июля — начале августа.

Ранее председатель Московского союза садоводов агроном Андрей Туманов рассказал, что растущие на грядке огурцы нужно поливать каждый день. Для ухода за посадками использовать комплексные минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием.