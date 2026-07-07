Голосование по закону о поддержке развития ИИ прошло в Госдуме

Голосование по закону о поддержке развития ИИ прошло в Госдуме Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития ИИ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный проект базового закона о поддержке развития технологии искусственного интеллекта. За проголосовали 384 депутата, против никого не было, передает корреспондент NEWS.ru.

Проект закона призван создать правовую основу для того, чтобы активнее развивать и применять в России крупные базовые модели искусственного интеллекта. Среди главных задач — достичь технологической самостоятельности страны, гарантировать безопасность граждан и государства при работе с ИИ, а также сделать госуправление эффективнее и поддержать рост инновационной экономики.

Авторы инициативы предлагают определить, что именно понимается под «искусственным интеллектом» и «большой фундаментальной моделью ИИ». Кроме того, в документе зафиксированы ключевые правила, по которым должна строиться работа в этой сфере.

Ранее замглавы Минцифры России Иван Лебедев заявил, что защита авторских прав при использовании искусственного интеллекта будет осуществляться в соответствии с законом. По его словам, это будет учтено в новом законе об ИИ.