В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ В новом российском законе об ИИ учтут защиту авторских прав

Защита авторских прав при использовании искусственного интеллекта будет осуществляться в соответствии с законом, заявил на пленарном заседании Госдумы замглавы Минцифры России Иван Лебедев. По его словам, это будет учтено в новом законе об ИИ, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал закон об искусственном интеллекте базовым законом, который будет рассматриваться в рамках заседания Госдумы 7 июля. По его словам, в российское законодательство впервые вводятся базовые понятия ИИ.

Он объяснил, что такой подход позволит стране не потерять время и уже в ближайшие месяцы, летом и осенью, создать условия для разработчиков ИИ, чтобы Россия не отставала в этой сфере и задавала собственный темп. В то же время спикер ГД уточнил, что в этом вопросе «нет штурмовщины», то есть законопроект будут рассматривать последовательно в первом, втором и третьем чтениях.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что искусственный интеллект стал стратегической технологией, способной обеспечить глобальную безопасность и прогресс. По его словам, ИИ обладает широкими перспективами в плане интеграционной работы.