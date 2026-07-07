Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 15:41

В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ

В новом российском законе об ИИ учтут защиту авторских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Защита авторских прав при использовании искусственного интеллекта будет осуществляться в соответствии с законом, заявил на пленарном заседании Госдумы замглавы Минцифры России Иван Лебедев. По его словам, это будет учтено в новом законе об ИИ, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал закон об искусственном интеллекте базовым законом, который будет рассматриваться в рамках заседания Госдумы 7 июля. По его словам, в российское законодательство впервые вводятся базовые понятия ИИ.

Он объяснил, что такой подход позволит стране не потерять время и уже в ближайшие месяцы, летом и осенью, создать условия для разработчиков ИИ, чтобы Россия не отставала в этой сфере и задавала собственный темп. В то же время спикер ГД уточнил, что в этом вопросе «нет штурмовщины», то есть законопроект будут рассматривать последовательно в первом, втором и третьем чтениях.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что искусственный интеллект стал стратегической технологией, способной обеспечить глобальную безопасность и прогресс. По его словам, ИИ обладает широкими перспективами в плане интеграционной работы.

Власть
Минцифры
Госдума
ИИ
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод назвала главного врага томатов и картофеля
Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
В Дагестане после мощных ливней размыло 16 дорог
После мощной детонации разрушен завод по ремонту ракетных систем ВСУ
Российские туристы смогут платить картами «Мир» на Бали через QR-коды
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.