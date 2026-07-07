«Нет штурмовщины»: Володин раскрыл подробности о новом законе об ИИ Володин: в Госдуме приступают к рассмотрению закона об искусственном интеллекте

Закон об искусственном интеллекте — это базовый закон, который будет рассматриваться в рамках заседания Госдумы сегодня, 7 июля, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в российское законодательство впервые вводятся базовые понятия ИИ.

Искусственный интеллект — это базовый закон, который сегодня будет рассматриваться. Принимаем его впервые, и надо отдать должное правительству. Оно взяло ответственность на себя, предложив рамочный закон и предусмотрев, что дальше уже будут готовиться подзаконные акты, — отметил Володин.

Он объяснил, что такой подход позволит стране не потерять время и уже в ближайшие месяцы, летом и осенью, создать условия для разработчиков ИИ, чтобы Россия не отставала в этой сфере и задавала собственный темп. В то же время спикер ГД уточнил, что в этом вопросе «нет штурмовщины», то есть законопроект будут рассматривать последовательно в первом, втором и третьем чтениях.

Ранее Володин заявил, что количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, вырастет более чем в два раза. Изначально планировалось увеличить число таких статей с 22 до 43, уточнил он.