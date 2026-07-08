Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров

Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров Алиханов: ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах

Временные ограничения по топливу в России не влияют на доступность товаров в магазинах, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, которые передает РИА Новости, министерство в действующих условиях плотно взаимодействует с профильными ведомствами.

Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом России и Минэнерго России, регионами, бизнесом — производителями и торговлей, — сказал министр.

Ранее Алиханов подчеркнул, что Минпромторг приготовил меры на случай резкого роста цен на продукты. По его словам, в настоящее время сигналов о подобных изменениях не поступало.

До этого сообщалось, что на автозаправочных станциях Липецкой области могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по госномерам. Отмечалось, что основная часть автомобилистов вынуждена обращаться на станции «Роснефти».