Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион

Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион Замгубернатора Клемешов: в Новосибирской области нет проблем с поставками

В Новосибирской области нет проблем с поставками продуктов, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на заявление заместителя губернатора региона Олега Клемешова. Он отметил, что весь транспорт, задействованный в логистике, обеспечен топливом.

Срывов поставок не зафиксировано, текущая ситуация находится под контролем, логистические процессы реализуются в штатном режиме, — сообщили в правительстве региона.

По словам замгубернатора, логистические центры помогают обеспечивать поставки не только в Новосибирской области, но и в Алтайский край и Республику Алтай. Крупные ретейлеры также заявили, что снабжение магазинов идет в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае.